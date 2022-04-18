Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о том, как Артем Довбик присоединился к киевскому клубу и объяснил, почему его трансфер не состоится.

"Как Довбик присоединился к Динамо? Насколько я знаю, он лично связался с Луческу и Мистер предложил ему поддерживать форму из Динамо, чтобы приготовить его для национальной сборной. Но Довбик – не наш футболист, он принадлежит СК Днепр-1. С нами и Степаненко тренировался. Уверен, будь обратная ситуация, я обратился бы к Ринату Леонидовичу, и он не отказал.

Динамо назвало дату, когда отпустит игроков в сборную Украины – Павелко подтвердил договоренность

СК Днипро-1 выставил на Довбика такой ценник, что мы даже не интересовались. Сначала 10 млн, потом 15, сейчас 20. Даже на первоначальную сумму мы не были готовы купить Довбика. Тема закрыта", – поделился Суркис в интервью Fanday.

Напомним, Довбик присоединился к составу Динамо, где будет тренироваться и играть в благотворительных матчах вместе с киевлянами.

Россия напала на Украину: Динамо усилилось героем Евро, Петраков апеллирует к Суркисам и Луческу (LIVE)