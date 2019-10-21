Суркис: Неизвестно, стал ли бы Яремчук тем, кем он является сейчас, если бы Динамо его продало

Президент киевского Динамо Игорь Суркис не уверен, что форвард сборной Украины Роман Яремчук сумел бы выйти на свой нынешний уровень, если бы остался в чемпионате Украины.

"Сейчас, конечно, можно сожалеть, что мы его продали, но неизвестно, стал ли он бы таким Яремчуком, если бы он остался в Динамо, достиг ли он бы уровня сборной. Всегда надо игрокам доверять. Если ему тогда не доверяли, наверное, это был правильный шаг.

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Если бы он посидел два года на скамейке, может, сейчас бы уже не заиграл бы. У нас было обоюдно – у него желание, а я понимал, что на тот момент у него не было шансов заиграть в основном составе. Я за него рад, пусть прогрессирует", – сказал Суркис в эфире Профутбола.

Напомним, Динамо продало Яремчука в бельгийский Гент летом 2017 года за 2 млн евро. Сейчас известный портал Transfermarkt оценивает украинца в 6,5 млн евро.

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