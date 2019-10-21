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Суркис: Неизвестно, стал ли бы Яремчук тем, кем он является сейчас, если бы Динамо его продало

08:26 230 Читати українською
Суркис: Неизвестно, стал ли бы Яремчук тем, кем он является сейчас, если бы Динамо его продало
Игорь Суркис / ФК Динамо

Президент киевского Динамо Игорь Суркис не уверен, что форвард сборной Украины Роман Яремчук сумел бы выйти на свой нынешний уровень, если бы остался в чемпионате Украины.

"Сейчас, конечно, можно сожалеть, что мы его продали, но неизвестно, стал ли он бы таким Яремчуком, если бы он остался в Динамо, достиг ли он бы уровня сборной. Всегда надо игрокам доверять. Если ему тогда не доверяли, наверное, это был правильный шаг.

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Если бы он посидел два года на скамейке, может, сейчас бы уже не заиграл бы. У нас было обоюдно – у него желание, а я понимал, что на тот момент у него не было шансов заиграть в основном составе. Я за него рад, пусть прогрессирует", – сказал Суркис в эфире Профутбола.

Напомним, Динамо продало Яремчука в бельгийский Гент летом 2017 года за 2 млн евро. Сейчас известный портал Transfermarkt оценивает украинца в 6,5 млн евро.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Роман Яремчук Роман Яремчук
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