"Суркис не виноват в том, что Динамо плохо играет": Деметрадзе раскрыл истинную причину неудач "бело-синих"

Экс-нападающий киевского Динамо Георгий Деметрадзе объяснил, почему, по его мнению, "бело-синие" не могут вернуться на свой прежний уровень.

"Зачем обвинять Суркисов? То, как играет команда, зависит от всех: от президента, тренеров и футболистов. Виноват ли Суркис в том, что Динамо сейчас плохо играет? Нет. В мое время был Лобановский. Для украинского и мирового футбола его не хватает.

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Обвинять во всем Суркисов – непрофессионально и некорректно. Он инвестирует большие деньги, но в последние годы Шахтер сильнее набором футболистов. У "горняков" сильные и классные футболисты. Шахтер играет в один из лучших футболов в Европе: у них налажена игра, они хорошо контролируют мяч, а исполнители сильнее, чем в Динамо.

Когда я играл в Динамо, было наоборот. Но изменились времена, выросли цены на игроков. Может, у Динамо нет таких денег, как у Шахтера. Это влияет. Донецкий клуб больше платит за новых футболист, но и дороже продает. В трансферной политике Шахтера минимальное количество ошибок", – сказал Деметрадзе Youtube-каналу Любители.

Напомним, гурзинський форвард выступал за Динамо с 1999 по 2001 год. Киевский клуб продал его в Реал Сосьедад за 5 млн долларов в 2001 году.

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