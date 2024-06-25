Динамо после бодрого старта трансферной кампании несколько "забуксовало", когда дело дошло до легионеров.

Атакующий хавбек Витиньо еще на год остается в аренде в РБ Брагантино – до июня 2025-го. Это официально подтвердила пресс-служба бразильского клуба.

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Витиньо перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в августе 2021 года за 6 млн евро. После полномасштабного вторжения России бразилец покинул Киев, воспользовался разрешением ФИФА и подписывал контракты с клубами на родине. За РБ Брагантино выступает с февраля прошлого года.

Журналист Игорь Цыганык сообщал, что президент Динамо Игорь Суркис вел переговоры по возвращению Витиньо. Очевидно, успеха они не принесли.

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