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Суркис: Не понимаю, почему Хацкевич не использовал Кадири

15:49 183 Читати українською
Суркис: Не понимаю, почему Хацкевич не использовал Кадири
Абдул Кадири (слева) / ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис не понимает решения предыдущего наставника.

63’ Виктор Цыганков
85’ Беньямин Вербич
 
Сергей Политыло 52’
Дмитрий Гришко 69’
52’ Сергей Политыло
63’ Виктор Цыганков
69’ Дмитрий Гришко
85’ Беньямин Вербич

"Он произвел на меня приятное впечатление. В первом тайме он где-то тушевался пытался отдавать своему назад. После перерыва Кадири играл как опорный полузащитник. Шел вперед, пробивал. Не понимаю, почему его не использовали.

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Он был куплен по огромному желанию Хацкевича. Но тренерам всегда виднее. Видно, не прочувствовал. Нужно тоже иметь мастерство угадывать с составом. Кадири – тот игрок, который может цементировать середину поля", – сказал Суркис FootballHub.

Абдул Кадири дебютировал за Динамо в матче 5 тура УПЛ против Олимпика (1:1). У киевлян сейчас 7 очков и матч в запасе.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Олимпик Александр Хацкевич Александр Хацкевич Абдул Мохаммед Кадири Абдул Мохаммед Кадири Игорь Суркис
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