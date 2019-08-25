Суркис: Не понимаю, почему Хацкевич не использовал Кадири

Президент Динамо Игорь Суркис не понимает решения предыдущего наставника.

"Он произвел на меня приятное впечатление. В первом тайме он где-то тушевался пытался отдавать своему назад. После перерыва Кадири играл как опорный полузащитник. Шел вперед, пробивал. Не понимаю, почему его не использовали.

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Он был куплен по огромному желанию Хацкевича. Но тренерам всегда виднее. Видно, не прочувствовал. Нужно тоже иметь мастерство угадывать с составом. Кадири – тот игрок, который может цементировать середину поля", – сказал Суркис FootballHub.

Абдул Кадири дебютировал за Динамо в матче 5 тура УПЛ против Олимпика (1:1). У киевлян сейчас 7 очков и матч в запасе.

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