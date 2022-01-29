"Мы как-то говорили с Милевским о том, что хотим провести прощальный матч. Посмотрим, когда и на какое время, но попробуем его сделать.

"Это не по-мужски": Алиев заявил о долге Динамо и Суркиса перед ним

Думаю, это будет на стадионе Динамо. Поговорим с Суркисом, он не откажет. Думаю, что мы соберем целый стадион", – сказал Алиев программе BurBuzz.

Напомним, Александр дважды находился в структуре "Динамо" (2002-2012 и 201-2013 годы). В 2018 году Алиев завершил карьеру и стал блогером.

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