"Суркис не откажет", – Алиев с Милевским планируют собрать аншлаг на стадионе Динамо
20:49 - Читати українською
Экс-игрок Динамо Александр Алиев мечтает о прощальном матче.
"Мы как-то говорили с Милевским о том, что хотим провести прощальный матч. Посмотрим, когда и на какое время, но попробуем его сделать.
"Это не по-мужски": Алиев заявил о долге Динамо и Суркиса перед ним
Думаю, это будет на стадионе Динамо. Поговорим с Суркисом, он не откажет. Думаю, что мы соберем целый стадион", – сказал Алиев программе BurBuzz.
Напомним, Александр дважды находился в структуре "Динамо" (2002-2012 и 201-2013 годы). В 2018 году Алиев завершил карьеру и стал блогером.
Динамо проти головної європейської сенсації: Луческу впроваджує нові нюанси, плюси-мінуси і нещасний випадок
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter