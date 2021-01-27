"Наиболее трагический матч Динамо? Самый трагический – это полуфинал Лиги чемпионов 1999 года. Выигрывая по ходу встречи 2:0, на последних секундах забили нам мяч, Саша (Шовковский – прим. "Футбол 24") ошибся.

Суркис выделил лучшего игрока Динамо за время своего руководства

Затем команда вышла – 2 выхода один на один Косовского, Белькевича. Мы вели 3:1, и 3:3 сыграли и очень достойно в Мюнхене – мой товарищ пытался меня успокоить, я был очень расстроен – не было важно, болельщик я, или президент. Он меня спросил: "На каком мы сейчас месте?" – но какой он услышал ответ, вы не можете представить. Вот это самый трагический матч", – поделился Суркис в интервью Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Напомним, в сезоне 1998/99 Динамо встречалось с Баварией в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Первый поединок завершился мегарезультативной ничьей 3:3 (мюнхенцы сравняли счет на последних минутах), а в ответном матче минимально обыграли киевлян, и вышли в финал соревнований.

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