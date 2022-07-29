Президент "бело-синих" Игорь Суркис рассказал, кто из игроков его команды выйдет на поле Гудисон Парк в благотворительном поединке против "ирисок".

"Сегодня будут играть те ребята, которые не играли в матче с Фенербахче. Возможно, Мистер все-таки даст время тем, кто провел 120 минут в Стамбуле.

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Могу сказать, как бы ни закончился матч с Фенербахче, мы все равно приехали бы сыграть эту благотворительную игру, потому что она очень важна для страны.

Пока будем обходиться теми ребятами, которые у нас есть. Я даже могу назвать состав. Нещерет в воротах, Кравченко справа, Вивчаренко слева, в центре Сирота и... Не помню, во время обеда слушал. Не Боль. Караваев справа в полузащите, потом Андриевский и Шепелев, а слева... Волошина с нами нет. Ванат и Гармаш еще", – сказал Суркис в программе "Цыганык Live".

Напомним, поединок Динамо с Эвертоном стартует в 21:45 по Киеву.

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