"Мне очень импонирует, как уходил из Динамо Ярмоленко. У него оставался год контракта, он пришел и сказал: "Михалыч, я готов подписать новый контракт на улучшенных условиях.

"Если нет предложений, значит не пересидел": Суркис высказался относительно будущего Цыганкова

Будет предложение – вы меня продадите, но бесплатно из Динамо я не уйду никогда и ни при каких обстоятельствах. Этот клуб дал мне все. Так сегодня должны вести себя все украинские футболисты, видя то, что происходит в нашей стране", – сказал Суркис в комментарии FanDay.

Напомним, Ярмоленко покинул Динамо летом 2017 года, перейдя в дортмундскую Боруссию за 25 млн евро.

Зінченко в Арсенал: Лондон вабить розкішними умовами – Манчестер Сіті не проти, а Гвардіола вже знайшов українцю заміну