"Может ли Ребров возглавить Шахтер? Было нереально, что Луческу возглавит Динамо, но это произошло. Мне тяжело сказать, как на это смотрит Ребров.

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Сергей – профессионал, он это доказал своей работой и тренерским ростом. Насколько я знаю, Ребров вроде бы собирается продлить контракт с Аль-Айном. Каждый выбирает свой путь.

У нас хорошие отношения с Сергеем Станиславовичем. Какое-то время у нас с ним была недосказанность, но мы встретились в начале года в ОАЭ и нормально поговорили. Я отношусь к нему с огромным уважением.

Возможно ли в будущем возвращение Реброва в Динамо? Если Луческу не захочет продлевать свой контракт, то Ребров – номер один в списке тренеров для Динамо. Но на сегодняшний день Сергей Станиславович прекрасно понимает, что у Динамо есть успешно работающий тренер", – сказал Суркис в комментарии FanDay.

Напомним, контракт Луческу с Динамо действует до 30 июня 2024 года.

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