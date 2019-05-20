Суркис намекнул, что Динамо могут понадобиться громкие трансферы

Президент Динамо Игорь Суркис в программе "Профутбол" заверил, что киевляне будут работать над тем, чтобы улучшить результаты команды.

"У нас вектор на украинскую молодежь, но они должны прогрессировать и давать результат. Долго ждать мы не можем. Сказал им, что если они не выполнят поставленные задачи, нам нужно будет выходить на рынок в поисках более опытных исполнителей.

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Наши молодые игроки уже играют длительное время. Но когда перед Шепелевым пустые ворота, он ищет Цыганкова. Спрашиваю его, почему, а он говорит, что хотел сделать Витю лучшим бомбардиром. Команда создается, но мне как президенту хочется, чтобы она быстрее прогрессировала. Нужно потерпеть. Если мы выбрали такой путь, нужно его придерживаться.

Тот мяч, который забил Цыганков, может забить только мастер. Но ему нужна психологическая уверенность. Где-то он сдал и сам понимает это. Если ты выходишь на поле, то хочешь завоевывать кубки, выигрывать первое место и непосредственно попадать в Лигу чемпионов. Нужно думать о рейтингах для Украины.

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Шахтер по праву стал чемпионом, но мы не проиграли ему в очной встрече. Проиграли там, где не должны были. Хочу смотреть в будущее, где ребята вырастут в мастеров и будут помнить о той футболке, которую носят", – сказал Суркис.