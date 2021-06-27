"Суркис на радостях и в эйфории действительно не поскупился. Делил сумму около 5 млн долларов сам Луческу, в зависимости от КПД сезона и количества игрового времени. Свой миллион румын забрал согласно договоренности перед сезоном. Основная обойма из 15 человек получила ровно 10 полагающихся по личным контрактам месячных сумм. Это в пределах 150-750 тысяч долларов.

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Премиальные поскромнее, в размере 3-5 месячных окладов, получили также игроки, которые провели сезон в аренде (Шабанов, Русин, Соль, Вантух и др.). Некоторая сумма была выделена админ- и медперсоналу команды. Очень и очень скромная. Ну, им не привыкать", – говорится в публикации Динамо Киев Inside.

Напомним, в сезоне 2020/21 Динамо забрало все внутренние трофеи, а в еврокубках остановилось на стадии 1/8 финала ЛЕ.

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