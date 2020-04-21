Суркис мог и поцеловать, и обругать матом, – экс-форвард Динамо Лысенко

Нападающий Колоса Владимир Лысенко вспомнил времена сотрудничества с президентом Динамо Игорем Суркисом.

"Игорь Михайлович очень болен футболом и своей командой. Вот я его реально люблю и уважаю как человека. У меня с ним было очень много разговоров и по футболу, и о жизни.

"Не знаю, что у них в голове": бывший форвард Динамо раскритиковал киевских легионеров – похвалу получил только один

Таких президентов, действительно, мало. Он вкладывается в клуб, чтобы команда радовала болельщиков. Сейчас вспоминаю, и на душе аж приятно становится. Он всегда приезжал к нам, на все матчи дубля, Динамо-2. С ним был постоянный диалог.

Он мог и обнять, и поцеловать. Но мог и обругать матом, если ты сильно залетел. В те времена я очень переживал из-за таких вещей. Я был молодым игроком, а меня отчитывал президент клуба... Зато потом задумываешься и так больше не делаешь", – цитирует Лысенко Sport Аrena.

Напомним, Владимир принадлежал киевскому клубу в 2007-2009 годах, но не смог закрепиться в основе "бело-синих", поэтому почти все время провел в арендах.

"Пропустив від Італії – і тут почалося": Андрій Пятов – про Динамо, сімейну драму, хрещеного батька і "пора закінчувати"