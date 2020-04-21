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Суркис мог и поцеловать, и обругать матом, – экс-форвард Динамо Лысенко

19:53 25 Читати українською
Суркис мог и поцеловать, и обругать матом, – экс-форвард Динамо Лысенко
Владимир Лысенко / Фото из открытых источников

Нападающий Колоса Владимир Лысенко вспомнил времена сотрудничества с президентом Динамо Игорем Суркисом.

"Игорь Михайлович очень болен футболом и своей командой. Вот я его реально люблю и уважаю как человека. У меня с ним было очень много разговоров и по футболу, и о жизни.

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Таких президентов, действительно, мало. Он вкладывается в клуб, чтобы команда радовала болельщиков. Сейчас вспоминаю, и на душе аж приятно становится. Он всегда приезжал к нам, на все матчи дубля, Динамо-2. С ним был постоянный диалог.

Он мог и обнять, и поцеловать. Но мог и обругать матом, если ты сильно залетел. В те времена я очень переживал из-за таких вещей. Я был молодым игроком, а меня отчитывал президент клуба... Зато потом задумываешься и так больше не делаешь", – цитирует Лысенко Sport Аrena.

Напомним, Владимир принадлежал киевскому клубу в 2007-2009 годах, но не смог закрепиться в основе "бело-синих", поэтому почти все время провел в арендах.

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Владимир Лысенко Владимир Лысенко Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Колос Колос
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