Вячеслав Суркис получил шанс проявить себя на уровне первой команды Динамо.

“В Динамо именитое пополнение. В составе основной команды сборы начнет сын Григория Суркиса – Вячеслав. Ранее игрок стал чемпионом Украины на молодежном уровне в составе команды U-19.

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В связи с отсутствием основного голкипера Георгия Бущана одно вратарское место пока вакантно. Как думаете, проявит себя и останется в первой команде?" – написал инсайдер Игорь Бурбас.

Добавим, что в прошлом розыгрыше чемпионата Украины U-19 Суркис-младший провел 29 матчей, пропустил 23 гола и 13 раз сохранял владения "сухими". В феврале голкиперу исполнилось 18 лет.

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