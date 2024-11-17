"Меня с положительной стороны впечатляют отзывы об этом пареньке. Я слышал, что он не пользуется своей фамилией и особым статусом в команде. Так же ездит с командой автобусом, хотя при сложных переездах ему предлагали персональный транспорт.

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От такого Суркис-младший отказывается, говорит, что будет в автобусе с командой и не хочет быть привилегированным. Так же, когда команда заселяется в двух-трехзвездочном отеле. Ему предлагают номер люкс, но он так же отказывается и говорит, что будет разделять комнату с партнерами по команде.

Игрок звезд с неба не хватает, но реально трудолюбивый. Здесь действительно комплименты ему и его семье за правильное спортивное воспитание", – резюмировал Бурбас.

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