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Суркис: Милевский пытался что-то отсудить у Динамо, но не получилось

06:00 15 Читати українською
Суркис: Милевский пытался что-то отсудить у Динамо, но не получилось
Артем Милевский / Фото: Футбол 24

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что экс-форвард Артем Милевский подавал в суд на киевский клуб.

"Милевский? Гулять на дискотеках до двух-трех часов ночи – это не профессионализм. У них есть контракты, есть штрафы, они сами подписывают эти контракты, соответственно, все условия соглашения должны выполнять.

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Здесь улица одностороннего движения, я там поймал Алиева и Милевского и захотел оштрафовать на такую сумму. Все было четко прописано.

Милевский же даже что-то пытался что-то отсудить у Динамо, но ничего не получилось. Ведь все штрафы и наказания четко зафиксированы. Были докладные записки от врачей, главного тренера. Они поступали в соответствующие службы, которые уже выносили свой вердикт", – рассказал Суркис для Вацко Light.

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Артем Милевский Артем Милевский Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис
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