"Распродавать команду не буду. И эта война, которую варвары развязали против украинского народа, добавляет желание сохранить состав, который радовал бы наших болельщиков.

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Так что футболисты будут выходить на поле и будут радовать наших украинских фанатов. Все футболисты, и молодые, и опытные, они понимают, что фанам нужна отдушина для этого времени", – поделился Суркис в программе ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Отметим, что некоторые игроки Динамо связывали с интересом со стороны именитых европейских клубов на фоне войны в Украине, которую развязали рашисты. Впрочем, из команды ушли лишь некоторые легионеры, воспользовавшись правилом ФИФА.

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