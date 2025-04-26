Специальным знаком отличия "Легенда футбола" был награжден Владимир Мунтян, бывший полузащитник Динамо, 7-кратный чемпион СССР, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года, серебряный призер Евро-1972, бронзовый призер Олимпийских игр 1976 года.

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По состоянию здоровья он не смог принять участие в съезде Конгресса – Андрей Шевченко лично вручит ему награду позже.

Такую же награду получил и Григорий Суркис – глава Федерации футбола Украины (2000-2012 гг.) и вице-президент УЕФА (2013-2019 гг.).

Также знаком отличия "Легенда футбола" посмертно награжден украинский журналист Сергей Савелий. Он более 40 лет работал на Общественном вещании, из них 37 – в спортивной редакции, освещал 10 Олимпиад с места событий, в том числе и первую в истории независимой Украины церемонию открытия ОИ-1994 году в Лиллехаммере. Также комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу.

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