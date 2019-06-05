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Суркис и Хацкевич провели встречу, но пока не достигли соглашения, – СМИ

17:27 253 Читати українською
Суркис и Хацкевич провели встречу, но пока не достигли соглашения, – СМИ
Александр Хацкевич / ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис встретился с главным тренером Александром Хацкевичем. Впрочем, будущее белорусского тренера в клубе до сих пор не определено.

Судьба главного тренера киевского Динамо до сих пор не решена. Игорь Суркис и Александр Хацкевич встретились сегодня, 5 июня, но не смогли договориться по некоторым пунктам, сообщает Sport Arena.

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До конца недели стороны проведут еще одну встречу. Известно, что они все же достигли принципиального соглашения об условиях нового контракта, но окончательной договоренности пока нет.

Александр Хацкевич возглавил Динамо летом 2017 года, сменив Сергея Реброва, и выиграл за это время Суперкубок Украины-2018.

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