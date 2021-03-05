Суркис хотел продать Динамо российскому олигарху за 400 млн долларов, – Динамо Киев Inside
Киевское Динамо могло получить нового владельца в 2012 году.
Весной 2012-го Григорий Суркис после потери должности президента ФФУ серьезно рассматривал возможность продажи клуба, ствердуже Telegram канал Динамо Киев Inside.
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Довольно быстро начались и успешно завершились переговоры с USM Holding, которым владеет российский олигарх Алишер Усманов. Речь шла о сумме в 400 млн долларов, однако сделка сорвалась за день до подписания. Причина – Усманова якобы отговорил украинский политик Юрий Иванющенко, который в то время находился в Партии регионов. Мол, Иванющенко сам имел планы на Динамо, но перебить предложение Усманова никак не мог.
В конце концов, российский бизнесмен сосредоточил свои активы на Арсенале, а Динамо осталось собственностью Суркисов.
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