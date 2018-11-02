"Суркис хочет пригласить в Динамо иностранного тренера", – Франков

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков рассказал о своих ожиданиях от матча Шахтер – Динамо в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

"Киевляне выиграли у дончан пять из восьми последних матчей. Но для меня дело не в статистике. Шахтер имеет кадровые проблемы. Неизвестно сыграют ли Тайсон и Марлос. Если Динамо побеждало принципиального соперника с ними в составе, то и способно сделать это при отсутствии лидеров донецкой команды.

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Во-вторых, Шахтер имел проблемы даже в играх против Зари и Десны. Все потому, что эти команды хорошо построили игру тактически. Дончане будут играть в атакующий футбол. Для Днамо это удобно.

Если Динамо проиграет, главного тренера Александра Хацкевича уволят? Вряд ли. Если логически, это давно следовало сделать – отправить тренера в отставку за неудовлетворительные результаты.

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Президент киевского клуба Игорь Суркис до сих пор не сделал этого. Почему? Думаю, он ищет замену. Скорее всего, хочет пригласить иностранного тренера. В разгар сезона он не придет. Зимой – вполне. Потому что будет несколько месяцев на подготовку, а это больше, чем летом", – цитирует Франкова Gazeta.ua.