Суркис: Хацкевича никто не хотел слушать, его увольняли, а он строит команду и будет продолжать это делать

Президент Динамо прокомментировал победу столичного клуба в матче Лиги Европы против Ренна (3:1).

"Это была очень важная победа, Динамо показало качественную игру. Сегодня ребята продемонстрировали то же, что и в предыдущем матче с Шахтером, когда также играли в качественный футбол. Так бывает, что не всегда побеждает тот, кто действует лучше и выглядит не слабее по соперника.

Сегодня ребята полностью отдались на футбольном поле, они растут – это заметно невооруженным глазом. Да, они будут ошибаться, проигрывать, но им нужно больше доверять, у них большой потенциал, перспектива и будущее. Шапаренко, Цыганков – словом, все молодые ребята играют если не весь матч, то фрагментарно в очень хороший, качественный и грамотный футбол. Дай Бог, чтобы так продолжалось и дальше.

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Все ребята молодые, у них футбол на первом месте, они хотят играть. Надеюсь, они доведут свое дело до конца, и мы выйдем из группы. Хотелось бы это сделать с первого места, ведь при жеребьевке это имеет определенные преимущества, в частности, первый поединок играть на выезде. В футболе мелочей не бывает, поэтому важно, чтобы футболисты были настроены с первой до последней минуты. Я сказал им, чтобы они быстро забыли эту победу, ведь в воскресенье нас ждет игра с Мариуполем.

Игра новичков? Как говорил Александр Хацкевич, оба бразильцы сыграли сегодня достаточно уверенно, мне понравилось, видно, что они понемногу вписываются в коллектив и должны играть на уровне, который обеспечивает результат. Мы брали их для усиления, им требовалось время для адаптации. Никто не хотел слушать Александра Хацкевича, его снимали, увольняли, а он строит команду и будет продолжать это делать дальше", – рассказал Суркис пресс-службе столичного клуба.

Напомним, Динамо в Киеве уверенно победило Ренн.