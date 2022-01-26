"Пока обсуждается новый телепул, но я сказал – пожалуйста, я готов. Хотя уверяю вас, что сейчас Динамо получает за трансляции денег больше, чем многие клубы вместе взятые. Я готов потерять деньги.

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Если это будет ТК "Футбол"? Я готов отдать права независимым каналам. Вы меня услышали? Это все. Готов сотрудничать с теми, кто объективно покажет футбол и затем будет обсуждать. Объективно как Рух и Шахтер, так и Львов, Металлист и другие. Я готов отдать права в единый пул. Но надо посмотреть на мой контракт с "1+1", какие там санкции. Я готов рассматривать, но не так – ты отдай права и все. Ультиматумами давить не нужно.

Megogo – ок, Сетанта – ок. Я хочу равных правил для всех. Против канала "Футбол" ничего не имею, но пусть все получат равные права", – заявил Суркис в интервью Бомбардир.

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