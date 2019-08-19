Суркис: Фразу "динамовское сердце" я вообще не понимаю

Президент Динамо Игорь Суркис верит, что Алексей Михайличенко способен достичь успеха на посту главного тренера киевлян.

"Вот эту фразу "динамовское сердце" я вообще не понимаю. Что значит "динамовское сердце"? Ну, играл человек в Динамо, так какое у него должно быть сердце? Португальское или что?! Ну, Фонсека работал в Шахтере, три чемпионства, попал в Лигу чемпионов. Его вот так поманили – он побежал в Рому. Или тренер, который сегодня пришел в Шахтер, он чего-то достигал? Тоже ничего.

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Михайличенко находился в футболе, он самодостаточный человек. Его заслуги и титулы говорят уже о многом. Это легенда, это символ. Мало того, это символ преданности клубу Динамо Киев, который никуда не бегал, который входил во все ситуации, который был с клубом в радостные моменты и наоборот. Я уверен, он сделает все возможное. Он будет работать 24 часа в сутки, чтобы возродить Динамо.

Команда должна вернуть доверие болельщиков со следующей игры. Времени на раскачку нет. Нет никакой перестройки, вот пришел новый тренерский штаб, мол, еще немножко подождем, нет. С первой встречи с Олимпиком качественная игра, качественный футбол, самоотдача и результат", – сказал Суркис в эфире программы "Профутбол".

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