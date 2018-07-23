Суркис: ФФУ наказывает Динамо матчем без зрителей, а Шахтеру только закрывает сектор

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал отдельные решения ФФУ о наказании клубов за поведение болельщиков.

Напомним, Динамо сыграет матч 2 тура УПЛ против Ворсклы при пустых трибунах. КДК ФФУ наказал киевский клуб за поведение болельщиков во время поединка 32 тура УПЛ 2017/18 с Шахтером.

"Футбол без зрителей – не футбол. Это продемонстрировала прекрасная атмосфера матча за Суперкубок, где были полные трибуны, хотя там тоже были нарушения, болельщики обеих команд жгли файеры. Но сегодня такая культура поведения наших болельщиков, они так понимают футбол.

Славія: історичний суперник Шахтаря, який протистоятиме Динамо – все, що потрібно знати про чехів

В Англии и других европейских странах так тоже было. Наши болельщики с каждым годом будут относиться все грамотнее и культурнее, понимая, что клуб штрафуют за то, что они ведут себя немного неправильно во время футбольных матчей, когда поджигают файеры, выбегают на футбольное поле, чего делать вообще нельзя, ведь это нонсенс. Что бы ни происходило на футбольном поле, болельщики не имеют права выбегать к игровой зоне.

Но если играть в футбол без зрителей – лучше тогда вообще этим не заниматься. Футбол существует для зрителей, для телезрителей. Можно закрывать сектора, можно по камерам отслеживать отдельных людей, наказывать. Но лишать возможности нормальных людей приходить на трибуны – семей, школьников, ведущих себя достойно – ненормально.

Штрафовать – да, вопросов нет. Нужно это делать, чтобы болельщики чувствовали, что клуб за это наказан, потому что клуб, прежде всего, принимающая сторона несет ответственность. Мы помним, какие в прошлом году были наказания за выбегания на поле и избиения стюарда. За то же наказали киевское Динамо матчем без зрителей. Разве это адекватный подход?!

Шахтер – Динамо: в сети появилось видео массовой драки болельщиков

Я бы хотел обратить особое внимание на эти моменты нового президента Премьер-лиги, которого мы выбрали, живущего западными мерками. Хотелось бы, чтобы он тоже обратил на это внимание, отстаивал интересы всех клубов одинаково, не имеет значения, или это черниговская Десна или киевское Динамо, или любой другой клуб – нужно, чтобы одинаково относились ко всем и санкции были одинаковыми. А пока нам только и рассказывают, что Динамо мы накажем матчем без зрителей, а Шахтеру закроем один сектор...

Мы с этим смириться не можем и не будем молчать. Поэтому я в очередной раз советую Федерации футбола обратить на эти вещи внимание и одинаково относиться ко всем клубам, уважать все клубы", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.