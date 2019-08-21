Суркис: Думал, что поступил гениально, когда увольнял Михайличенко

Президент Динамо Игорь Суркис согласен с тем, что в 2004 году несправедливо уволил Алексея Михайличенко с должности главного тренера команды.

"Михайличенко – хороший психолог. Он один из тех, кто по рекомендации Лобановского остался работать тренером Динамо. Увольнение Михайличенко после Трабзонспора? Анализируя то, что я делал раньше, а я все-таки уже не молод, есть жизненный опыт, я считаю, что отнесся к нему неправильно, учитывая, как я вел себя с другими тренерами потом. И я это всегда говорил. это было на эмоциях.

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Хацкевич был уволен после трех попыток в Лиге чемпионов, а Михайличенко я уволил после одной игры, а еще был ответный матч впереди. И говорить, что Сабо был волшебником... Поверьте мне, никакой он не волшебник. Тогда уже была подготовленная ​​команда, и Сабо сумел психологически ее настроить.

Мы попали в Лигу чемпионов, и я тогда подумал, что поступил правильно. Даже гениально, что убрал Михайличенко. Но потом я понял, что поступил неправильно. И в дальнейшем я на днях рождения или других встречах неоднократно просил у него прощения", – сказал Суркис в эфире FootballHub.

Напомним, после смерти Валерия Лобановского в мае 2002 года именно Михайличенко занял должность главного тренера команды. Под его руководством киевляне выиграли два чемпионата и Кубок Украины, но после неудачного начала сезона 2004/2005 специалист был отправлен в отставку.

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