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Суркис: Динамо укомплектовано и Хацкевич не может быть недовольным

17 марта 22:57 108 Читати українською
Суркис: Динамо укомплектовано и Хацкевич не может быть недовольным
Игорь Суркис и Фран Соль / Фото ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис считает, что команда хорошо укомплектована. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, что главный тренер Александр Хацкевич якобы не доволен комплектацией команды.

"Хацкевич хотел нападающего и мы его купили (Франа Соля – прим. Футбол 24), и я не знаю, чем он может быть недоволен.

Суркис: Отставку Хацкевича пока не обсуждаем

Я считаю, что на сегодняшний день те задачи, которые стояли передо мной по комплектации команды, я выполнил.

Почему не играют бразильцы? Наверное, они в худших кондициях, чем те футболисты, которые выходят на поле. Я только так могу сказать. Мне трудно прогнозировать, каким был бы результат, если бы они играли с первых минут. Это все только догадки.

Сидклей? Он сегодня старался, боролся до конца и я думаю, что он был одним из лучших", – отметил Суркис журналистам после матча Динамо с Олимпиком.

Динамо победило Олимпик в матче с двумя пенальти

Источник: Футбол 24
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Игорь Суркис Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей Фран Соль Фран Соль
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