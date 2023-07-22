"Этот сбор прошел очень хорошо. Я постоянно общаюсь с главным тренером и его помощниками, все идет по плану. Команда находится в хорошем состоянии – как психологическом, так и спортивном. Поэтому, надеюсь, что болельщики в будущем сезоне будут радоваться нашей хорошей игре и результатам.

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Фанаты Динамо на передовой сожгли шарфик Зенита? Мы играем в футбол только благодаря ребятам, которые защищают нашу страну. Конечно, большая гордость. Наши ребята могут жечь все что угодно, ведь эти нелюди напали на нашу страну, не дают возможности нашим деткам ходить в садики, школы.

Наши воины вышли с поля боя и помнят, что есть такой клуб, как Динамо Киев. И за это им большое спасибо", – поделился Суркис в комментарии официальному сайту Динамо.

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