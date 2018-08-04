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Суркис: Слухи о смене тренера в Динамо – это просто смешно

00:50 15 Читати українською
Суркис: Слухи о смене тренера в Динамо – это просто смешно
Игорь Суркис / фото из соцсетей

Президент Динамо Игорь Суркис опроверг слухи о возможном уходе Александра Хацкевича с тренерского мостика Динамо.

"Я благодарен 47 тысячам болельщиков, которые нашли время в пятницу, не поехали на дачи, а пришли и поддержали Динамо. Поддержка была замечательной с первой до последней секунды. Болельщикам за это большое спасибо.

Суркис: Не пожал бы руку Мораесу, он трижды сидел у меня в кабинете и клялся, что ничего не подписывал с Шахтером

Слухи относительно смены тренера – это просто смешно. Всегда перед матчем с Шахтером появляются различные слухи. Пишут те, кто хочет дестабилизировать ситуацию. Команда строится, у нас много талантливой молодежи, которую постепенно надо подпускать к первой команде.

Дубль вчера это продемонстрировал. Ребята дожали и победили Шахтер 2:1", – рассказал Суркис программе Профутбол.

Напомним, Динамо минимального победило Шахтер в третьем туре УПЛ.

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Главное Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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