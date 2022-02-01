Виталий Миколенко заверил, что Игорь Суркис никак не блокировал его переход из Динамо в Эвертон.

"Я не знаю, почему Динамо считают "золотой клеткой". У меня появилось предложение, и Игорь Михайлович сразу отпустил. Просто спросил – ты готов, хочешь этого?

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Не было никаких принуждений, мол, не пойдешь, пока за тебя денег не дадут. Мне сказали четко – если хочешь, то уйдешь", – рассказал Миколенко в интервью Владе Седан.

Напомним, Эвертон заплатил Динамо за 22-летнего защитника около 20 млн фунтов.

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