Журналист Игорь Цыганык объяснил, почему Андрей Ярмоленко вряд ли окажется в Динамо в ближайшее время.

"Я разговаривал с президентом Динамо на эту тему. Он сказал, что был бы доволен, если бы Ярмоленко приехал заканчивать карьеру в Динамо.

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Но он понимает, что на этом этапе киевский клуб не может повторить условия Андрея в АПЛ. Это уже отношения двух людей, но президент Динамо был бы счастлив, если бы Ярмоленко приехал заканчивать в Киеве", – рассказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Добавим, что в текущем сезоне Ярмоленко не может похвастаться стабильной игровой практикой в Вест Хэме, но прекрасно выступает за сборную Украины – 2 гола в 2 последних матчах. Следующим летом контракт 31-летнего вингера с лондонцами завершается.

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