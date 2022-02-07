"Никто на тот момент не хотел заниматься этим. Моя позиция была такой: дайте время хотя бы 5-6 лет. За этот период у нас будет возможность набрать девочек, научить их и создать полноценную команду. Нет – надо сейчас. И что на выходе?

Суркис: Пребывание игроков Динамо в Черноморце влетало мне в копеечку

Взяли шефство над уже существующим коллективом. Надели, обули, дали поля для тренировок, сделал какие-то зарплаты. Но могу ли я искренне болеть за эту, по сути, не до конца родную для меня команду? Честно говоря, у меня такое ощущение, что большинство клубов с радостью распустили бы женские команды, чтобы вернуть турнир U-21", – сказал Суркис для программы ТаТоТаке.

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