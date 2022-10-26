– Я точно знаю, что на сегодняшний день пригласить в Динамо тренера уровня Луческу мне не удастся. Остальные – это будут эксперименты. С "динамовскими сердцами" мы закончили.

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– Навсегда?

– Реброва и Шевченко мы не относим к "динамовским сердцам". Это профессиональные европейские тренеры, которые востребованы не только в Динамо. А те, кто востребован только в Динамо, как говорится, выброшены на свалку истории, потому что больше их никуда не приглашали. Признаю, это была моя ошибка.

– Почему вы так долго доверяли "динамовским сердцам"?

– Верил в то, что они что-то могут сделать с командой. Как видите, я ошибался. Больше такого не повторится.

– Вы готовы к радикальным изменениям во время сезона и ради этого пожертвовать борьбой за чемпионство?

– Что для вас означает радикальное решение? Выгнать всех и набрать новую команду? Нет, я не готов. Этого не заслуживает ни наш главный тренер, ни футболисты, – цитирует Игоря Суркиса FanDay.

В сезоне 2022/23 дела Динамо складываются не слишком удачно. Команда Мирчи Луческу отстает от лидера УПЛ на 12 очков (имея игру в запасе), а в Лиге Европы проиграла все 4 матча.

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