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Суркис: Антунеш – не топ-футболист, но мы приобрели его за 3 миллиона евро, а продали за 4,5

09:43 31 Читати українською
Суркис: Антунеш – не топ-футболист, но мы приобрели его за 3 миллиона евро, а продали за 4,5
Виторину Антунеш / фото: ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал детали приобретения и продажи Виторину Антунеша.

"Антунеша приобрели за 3 миллиона евро, а продали за 4,5 миллиона. Антунеш – удачный трансфер. Он нам дал то, что мог дать, и мы его продали. Он не топ-футболист. Мы понимали это, когда приглашали его.

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Он изъявил желание играть в Испании. В рассрочку, но Хетафе выплатил за него деньги", – сказал Игорь Суркис в эфире программы Вацко Light.

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Напомним, португальский защитник выступал за Динамо с 2015 по 2017 год. В активе Антунеша 79 матчей за киевлян, 5 голов и 2 результативные передачи.

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