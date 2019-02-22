Суркис: Ахметов сказал, что мы с ним – родственные души

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что у него дружеские отношения с владельцем Шахтера Ринатом Ахметовым.

"Мы с Ахметовым, прежде всего, соперники, но в очень хороших отношениях. Ринат Леонидович был у меня на дне рождения и сказал слова, которым сложно возразить:" Мы родственные души. Я болею за Шахтер, Игорь Михайлович – за Динамо. Когда он считает, что серебряные медали мне к лицу, я считаю наоборот".

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Я ценю то, что он делает, наверное, так же, как и он ценит то, что делаю я. Ахметов попал в непростые условия. Он мог бы закрыть этот проект. Ему никто бы и слова не сказал. Потому что вся инфраструктура была на Донбассе: база, академия, стадион. Он сумел это сохранить. Шахтер на ведущих ролях. Это дорогого стоит. Честь ему и хвала", – сказал Суркис в шоу Вацко Light.

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