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Суркис – о войне в Донбассе: Мы знаем, с кем нужно договариваться

09:49 - Читати українською
Суркис – о войне в Донбассе: Мы знаем, с кем нужно договариваться
Игорь Суркис / фото: ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал ситуацию на востоке Украины.

"Я верю в то, что должна закончиться война. Жаль наших пацанов, которые погибают за свою страну. Мы, как клуб, делаем огромную работу. Не хочу себя рекламировать. Кто-то делает больше, кто-то – меньше.

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Мы помогаем нашим раненым, нашим воинам АТО, которые нуждаются в этой помощи. Проводим различные соревнования, предоставляем для этого свои поля и инфраструктуру. Делаем все возможное, чтобы в нашей стране воцарился мир.

Надо садиться за стол переговоров, и постараться сохранить как можно больше жизней. Затем нам придется за каждую жизнь отвечать. Надо договариваться. Да, надо показывать свою силу, если тебя нападают и твое забирают. Ты должен стоять насмерть. Я это все понимаю.

Но надо садиться и заканчивать эту войну. Когда мы закончим войну, экономика у нас поднимется. В воюющей стране никогда не было сильной экономики. Мы знаем, с кем надо договариваться. С этими наемниками, с россиянами. И прекращать эту войну", – поделился Суркис в эфире телеканала 112.

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