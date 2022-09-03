Президент Динамо Игорь Суркис в очередной раз подчеркнул, что не получал никакого предложения по своим игрокам.

"Смотрите, разговоры ведутся в основном в интернете. Мы подписали Кабаева. А по поводу потерь знаю, что если хотят купить моего футболиста, то цивилизованные клубы присылают письмо.

Динамо отказалось отпускать Забарного в Тоттенхэм – источник рассекретил сумму предложения "шпор"

Это не значит, что они его покупают, а просто хотят вступить в переговоры. У меня за это трансферное окно не было ни одного официального предложения.

Насчет Забарного... Его продавали в интернете. И Забарного продавали агенты. Это разные вещи. Вот смотрите, агент может продавать, а президент клуба, которому якобы продают, даже не знает, что он его покупает. Агенты часто выдают себя за людей, которые что-то могут, но на самом деле не могут ничего. Пока два президента не договорятся и не поставят свою подпись под контрактом – ничего не будет", – сказал Суркис в комментарии Tribuna.

Напомним, контракт Забарного с киевлянами рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте