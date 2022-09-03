"Не о чем же говорить. Моя позиция – я провожу домашний матч, значит, я отвечаю за все. За безопасность, чтобы вода была в раздевалках судей, чтобы стадион был подготовлен. Мне говорят: "Твои права на этом заканчиваются". То есть ты хозяин только того, что ты должен провести матч без скандала.

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У тебя, знаете ли, забрали жену и говорят: "Она теперь будет жить с другим". Со мной этот номер не проходит. Мои права – это мои права на трансляцию домашних матчей. По большому счету, это интеллектуальная собственность каждого клуба, проводящего домашний матч. А нам говорят, что ФФУ и Премьер-лига, имея столы, стулья и ручки, не вкладывая ни одной гривны в проведение соревнований: "Мы забираем ваши права!" Окей, тогда распорядитесь ими гуманно хотя бы в военное время. И вот в гуманизм я сейчас вкладываю единственное – дайте возможность людям смотреть футбол бесплатно на национальных каналах со 100% охватом.

Давайте зададимся одним вопросом: "Вы готовы 1200 с чем-то гривен в год платить за подписку, где от 75 до 85 тысяч подписчиков?" Хотите ли вы смотреть футбол на общедоступном канале? Мы не говорим, на каком. Воины на передовой, приехавшие на 2-3 дня домой отойти от этой военной жизни – они не захотят платить за это, поверьте мне. Мы, 5 клубов, написали письмо группе каналов 1+1, что пока идет война, нас не интересуют деньги, ни копейки. Объявите и качественно показывайте людям футбол бесплатно!

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Кстати, у нас есть 10-летний контракт. Если говорить о правовой плоскости, и мы не дали бы 2+2, УНИАН или 1+1 показывать матчи, то они наложили бы на нас финансовые санкции. Мы ни в коем случае не осуждаем те клубы, которые ушли в этот пул. У них не было другого пути. Но у нас самих достаточно развита мультимедийная платформа. Юношеский чемпионат по нашему каналу смотрит от 30 до 40 тысяч человек. У нас только на ютубе 350 тысяч подписчиков.

Нам говорят: "Нет, мы будем показывать по Setanta в прямом эфире и, возможно, позволим некоторые матчи показывать на ваших ресурсах с задержкой. Может быть, а может и нет". Мы говорим: "Вопросов нет, мы идем в общий пул. Чтобы не разрушить пул. Дайте нам возможность показывать наши матчи с 15-минутной задержкой на общедоступных каналах бесплатно". Не воспринимается", – рассказал Суркис в интервью Tribuna.

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