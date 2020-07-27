Суркис – о слухах относительно отставки Луческу: У Динамо есть тренер

Похоже, многочасовой триллер об уходе Мирчи Луческу из Динамо завершился.

Президент Динамо Игорь Суркис в эфире программы Цыганык Live заявил: "У Динамо есть тренер, все нормально".

Луческу назвал причины своей отставки из Динамо

Так владелец Динамо ответил на слухи относительно ухода Мирчи Луческу с поста наставника "бело-синих". Напомним, румынское издание распространило заявление 74-летнего специалиста, что из-за недовольства фанатов киевского клуба он решил сложить полномочия главного тренера Динамо.

Ультрас столичного клуба осудили назначение Мирчи Луческу из-за его прошлого в Шахтере и резких заявлениях о "бело-синих".

Динамо був потрібен "свій Мораєс" – переваги та ризики запрошення Луческу на посаду головного тренера киян