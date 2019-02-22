Суркис – о Мораесе: Жуниор не предатель, он лжец

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал переход Жуниора Мораеса в Шахтер.

"Мораес хотел подписать новый контракт с Динамо, очень хотел. Я встречался с ним у меня в офисе. Он клялся, что никогда в жизни, только если в Китай пригласят или в какой-то другой клуб, а уже в это время подписал контракт с Шахтером .

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Возможно, больше денег предложили, возможно, ему там больше понравилось играть с бразильцами, я не знаю.

Предатель ли он для меня? Нет, он не предатель, он лжец. Мораес мог мне в глаза сказать, что принял такое решение и подписал контракт. Он сделал это не летом, а зимой. Через полгода, год-два Мораес поиграет в Шахтере и на этом все закончится. Ему предложат на 100 тысяч больше и он побежит в другой клуб, он забудет что такое Шахтер, перекрасится", – сказал Суркис для Вацко Light.

Напомним, Жуниор Мораес перешел в Шахтер из Динамо на правах свободного агента летом 2018 года.

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