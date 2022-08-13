"Меня деньги в этом вопросе не интересуют. В довоенный период мы получали от "плюсов" 2 млн долларов, потом – более миллиона. А эти 100 тысяч готовы отдать на благотворительные цели.

Вацко: Тендер выиграл не канал "Футбол", вылизывавший Ахметову, и не "плюсы", вылизывавшие Суркису

Меня интересует, чтобы нам дали возможность показывать матчи с задержкой на доступном ресурсе. Как это было год назад, когда плюсы позволяли нам с задержкой на 5 минут показывать матчи на клубном канале. Люди не могут ходить на стадионы, а у них хотят отобрать возможность смотреть матчи по телевизору, что во время войны неправильно", – цитирует Суркиса "ТаТоТаке".

Напомним, накануне состоялось очередное заседание по созданию единого телепула, на котором против предложения Setanta Sports выступили Динамо, Заря, СК Днепр-1 и Рух.

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