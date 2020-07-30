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Суркіс – футболистам Динамо о Луческу: Если с этим тренером не получится, тогда нужно будет менять всех вас

30 июля 22:36 - Читати українською
Суркіс – футболистам Динамо о Луческу: Если с этим тренером не получится, тогда нужно будет менять всех вас
Луческу и Суркис / фото Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис представил игрокам команды нового главного тренера – Мирчу Луческу.

"Переводу вам то, что сказал Мирча. Он хочет трофеев. Но трофеев не для себя, а, прежде всего, для вас, я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. А теперь он пришел к нам чтобы обыгрывать уже тех, с кем он построил систему, команду.

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Мы с ним много говорили – система есть, но теперь нужна ваша воля, чтобы вы работали как следует в тренировочном процессе и воплощали эту работу в результат на футбольном поле. Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго!" – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, утром 30 июля президент киевского клуба провел онлайн-презентацию Луческу для журналистов, а вечером у команды состоялась первая тренировка под руководством нового наставника.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Игорь Суркис
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