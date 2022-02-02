Свой первый день в генуэзском клубе Владислав Супряга провел в тренажерном зале, про что опубликовал фотоотчет в Instagram.

Сампдория презентовала Супрягу на украинском языке

Подбодрить украинского нападающего пришел президент Сампдории Марко Ланна. Судя по фото, знакомством были довольны и новоиспеченный игрок и владелец клуба.

Напомним, Динамо отпустило Владислава в Сампдорию на правах аренды до конца сезона, также итальянцы владеют правом первоочередного выкупа украинца.

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