Супряга провел первую тренировку в Сампдории – поздравить украинца пришел лично президент клуба
21:50 - Читати українською
Владислав Супряга начал свой путь в Сампдории.
Свой первый день в генуэзском клубе Владислав Супряга провел в тренажерном зале, про что опубликовал фотоотчет в Instagram.
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Подбодрить украинского нападающего пришел президент Сампдории Марко Ланна. Судя по фото, знакомством были довольны и новоиспеченный игрок и владелец клуба.
Напомним, Динамо отпустило Владислава в Сампдорию на правах аренды до конца сезона, также итальянцы владеют правом первоочередного выкупа украинца.
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