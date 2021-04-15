Как известно, прошлым летом интерес к чемпиону мира U-20 настойчиво приписывали клубам Серии А, самой активной из которых была Болонья. Супряга остался в Киеве и получил шанс от Мирчи Луческу, но не смог им воспользоваться.

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Теперь же в Италии считают, что Динамо вполне может снизить цену на Супрягу, за которого ранее хотело получить минимум 15 млн евро. 21-летний нападающий начал получать значительно меньше игрового времени, а потому представители Серии А могут подписать украинца дешевле, считает TuttoMercatoWeb.

Напомним, в сезоне 2020/21 Супряга провел за Динамо 29 матчей во всех турнирах. Забил 3 гола и отдал 5 ассистов. Но после возвращения Артема Беседина, отбывшего дисквалификацию, Владислав потерял место основного игрока, а последний раз забивал в ворота соперника еще 23 сентября прошлого года.

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