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Супряга сыграет против Динамо после договоренности между президентами клубов, – Цыганык

19:17 21 Читати українською
Супряга сыграет против Динамо после договоренности между президентами клубов, – Цыганык
Владислав Супряга / фото из соцсетей

Известный журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE" на YouTube рассказал, почему нападающий СК Днепр-1 Владислав Супряга сможет сыграть против Динамо – команды, которой принадлежат права на него.

 

"В украинском футболе вообще принято не позволять играть своим игрокам. Когда-то Малышев забил Шахтеру, "горняки" проиграли, и после того случая запрещали своим арендованным футболистам играть.

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Динамо тоже запрещает играть своим игрокам (Тымчик, Русин и Леднев не играли за Зарю в матче с киевлянами). Но здесь другая ситуация. По моей информации, все решили на уровне президентов клубов. Они вели переговоры и буквально в последние дни договорились, что Супряга сыграет", – сказал Цыганык.

Поединок 9-го тура УПЛ Динамо – СК Днепр-1 состоится в воскресенье, 29 сентября. Игра начнется в 17:00.

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Динамо Киев Динамо Киев Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1 Динамо Киев - СК Днепр-1 Игорь Цыганык
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