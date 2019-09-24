Супряга сыграет против Динамо после договоренности между президентами клубов, – Цыганык

Известный журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE" на YouTube рассказал, почему нападающий СК Днепр-1 Владислав Супряга сможет сыграть против Динамо – команды, которой принадлежат права на него.

"В украинском футболе вообще принято не позволять играть своим игрокам. Когда-то Малышев забил Шахтеру, "горняки" проиграли, и после того случая запрещали своим арендованным футболистам играть.

Динамо позволило арендованному Супряге сыграть против киевлян

Динамо тоже запрещает играть своим игрокам (Тымчик, Русин и Леднев не играли за Зарю в матче с киевлянами). Но здесь другая ситуация. По моей информации, все решили на уровне президентов клубов. Они вели переговоры и буквально в последние дни договорились, что Супряга сыграет", – сказал Цыганык.

Поединок 9-го тура УПЛ Динамо – СК Днепр-1 состоится в воскресенье, 29 сентября. Игра начнется в 17:00.

Супряга премьерным дублем установил интересное достижение в УПЛ