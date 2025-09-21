Супряга забил впервые за пять лет, но сломал руку во время взятия ворот (ВИДЕО)
Форвард Эпицентра Владислав Супряга стал участником ужасного эпизода.
25’ Егор Твердохлиб
39’ Глейкер Мендоза
Сейчас продолжается матч 6-го тура УПЛ между Эпицентром и Кривбассом. Уже через 11 минут команды забили три гола на двоих, однако последний мяч хозяев обернулся трагедией.
Кирюханцев с левого фланга подал на дальнюю штангу на Супрягу, который завершил атаку ударом головой, но во время падения сломал руку. Владислава сразу отвезли в больницу.
Что интересно, Супряга забил в официальных матчах впервые с 23 сентября 2020 года.
