Сейчас продолжается матч 6-го тура УПЛ между Эпицентром и Кривбассом. Уже через 11 минут команды забили три гола на двоих, однако последний мяч хозяев обернулся трагедией.

Кирюханцев с левого фланга подал на дальнюю штангу на Супрягу, который завершил атаку ударом головой, но во время падения сломал руку. Владислава сразу отвезли в больницу.

Что интересно, Супряга забил в официальных матчах впервые с 23 сентября 2020 года.

