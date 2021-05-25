Болонья продолжает поиски игрока на позицию центрального форварда, но Владислав Супряга итальянский клуб больше не интересует, сообщает Tuttomercatoweb.

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Еще прошлым летом за украинского форварда Болонья была готова заплатить 12 млн евро, но киевский клуб эта сумма не устраивала. Вялый сезон Владислава не вдохновил итальянский клуб на повторную попытку договориться о трансфере.

В прошлом сезоне УПЛ Супряга сыграл в 17 матчах, в которых отличился двумя голами и ассистами.

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