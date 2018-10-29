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Супряга: В УПЛ стоит ожидать сюрпризов от любой команды

28 октября 14:13 51 Читати українською
Супряга: В УПЛ стоит ожидать сюрпризов от любой команды
Владислав Супряга / фото: ФК Динамо

Нападающий Динамо Владислав Супряга поделился ожиданиями от матча 13-го тура УПЛ с ФК Львов.

"После паузы, связанной с матчами сборных, мы снова перешли на график двух матчей в неделю, но нам не привыкать перестраиваться, мы вообще стараемся об этом не думать. Настраиваемся на каждую игру очень серьезно, настроение всегда хорошее, рабочее.

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К сожалению, когда Динамо играло против Львова в первом круге, меня еще не было в команде, поэтому я немного знаю о львовянах, и мне трудно сказать что-то конкретное. И знакомых игроков, с кем бы я поддерживал связь, в составе соперника нет.

По моему мнению, сюрпризов стоит ожидать от любой команды. Сейчас наш чемпионат довольно непредсказуем. Но обещаю, что мы приложим все усилия, чтобы победить", – цитирует Супрягу официальный сайт Динамо.

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Украина13 тур

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