Нападающий Динамо Владислав Супряга еще на шаг приблизился к переходу в итальянский Дженоа.

Динамо и Дженоа договорились о переходе Владислава Супряги в итальянский клуб, информирует журналист Николо Скира в своем твиттере.

Луческу дал согласие на трансфер Супряги в Италию – экс-звезда киевлян присоединился к переговорам

Уже известен срок контракта украинца с генуэзцами – нападающему предложили соглашение до 2026 года. Посредник Валерио Джуффрида работает над завершением сделки.

К слову, Супряга провел 31 матч в составе "бело-синих" в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов. Контракт Владислава с Динамо рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери