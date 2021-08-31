У нападающего "бело-синих" Владислава Супряги все еще остаются шансы перебраться на Апеннины.

Форвард Динамо Владислав Супряга вошел в сферу трансферных интересов Кальяри, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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Отмечается, что 21-летний украинец также положительно относится к идее перехода в итальянский клуб.

Напомним, Супряга был близок к переходу в Сампдорию, но руководство итальянцев не смогло договориться с Динамо. Кроме того, в последние дни трансферного окна борьбу за украинца начал новичок Серии А Салернитана. Также интерес к Владиславу ранее приписывали Дженоа и Удинезе. К слову, трансферное окно в Европе закрывается сегодня в полночь.

В текущем сезоне Супряга пока ни разу не попадал в заявку Динамо, а в прошлом чемпионате забил три гола в 31 матче за "бело-синих".

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