Супряга в Серию А – на форварда Динамо появился уже пятый претендент
У нападающего "бело-синих" Владислава Супряги все еще остаются шансы перебраться на Апеннины.
Форвард Динамо Владислав Супряга вошел в сферу трансферных интересов Кальяри, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
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Отмечается, что 21-летний украинец также положительно относится к идее перехода в итальянский клуб.
Напомним, Супряга был близок к переходу в Сампдорию, но руководство итальянцев не смогло договориться с Динамо. Кроме того, в последние дни трансферного окна борьбу за украинца начал новичок Серии А Салернитана. Также интерес к Владиславу ранее приписывали Дженоа и Удинезе. К слову, трансферное окно в Европе закрывается сегодня в полночь.
В текущем сезоне Супряга пока ни разу не попадал в заявку Динамо, а в прошлом чемпионате забил три гола в 31 матче за "бело-синих".
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